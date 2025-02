Bronnen Vaticaan: paus niet meer in kritieke toestand

ROME (ANP/AFP) - De gezondheidstoestand van paus Franciscus is niet langer kritiek. Dat melden bronnen binnen het Vaticaan aan persbureaus AFP en ANSA. De artsen zouden zich nog wel zorgen maken over de 88-jarige kerkvorst, die in het ziekenhuis ligt met een dubbele longontsteking.

De paus is twee weken geleden opgenomen en het Vaticaan brengt dagelijks officiële updates naar buiten over zijn gezondheid. Afgelopen zaterdag stond daar voor het eerst in dat zijn toestand "kritiek" was, maar de afgelopen dagen wordt dat woord niet meer gebruikt. Volgens de bronnen kan daaruit worden opgemaakt dat de kritieke fase voorbij is.

Het Vaticaan spreekt van "lichte verbeteringen", maar benadrukt ook dat de situatie "complex" blijft. Franciscus zou ademhalingstherapie krijgen en af en toe werkactiviteiten doen.