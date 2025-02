Britse oud-militair Khalife krijgt 14 jaar om spionage voor Iran

LONDEN (ANP) - De Britse oud-militair Daniel Khalife krijgt veertien jaar en drie maanden gevangenisstraf voor spionage voor Iran en zijn ontsnapping uit de gevangenis in 2023. Een rechter maakte dit maandag bekend in Londen, nadat Khalife eind vorig jaar schuldig was bevonden.

De 24-jarige Khalife heeft volgens de rechter zijn "land verraden en anderen mogelijk in gevaar gebracht". Hij zocht via Facebook contact met een Iraanse agent, nadat hij op 16-jarige leeftijd bij het leger was gegaan. Eerder was hem verteld dat zijn Iraanse afkomst een carrière bij de Britse inlichtingendienst mogelijk in de weg zou staan.

In 2019 probeerde Khalife contact op te nemen met MI6 om als dubbelspion op te treden, concludeerde de rechter. Hiermee wilde hij indruk maken op de Britse inlichtingendienst. Het uitblijven van een reactie had volgens de rechter al moeten aangeven dat hij had gefaald. "De eervolle optie was je waarde te bewijzen en een zinvolle carrière na te streven, maar je hield contact met vijandelijke agenten in plaats van het te verbreken." Kort na zijn voorstel om dubbelspion te worden hielden de autoriteiten Khalife aan.