Ondernemersorganisaties uiten zorgen over handelsbeleid Trump

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en evofenedex zijn bezorgd over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij kondigde afgelopen weekend importheffingen tegen Mexico, Canada en China aan en dreigde ook snel met heffingen tegen de Europese Unie te komen. Volgens VNO-NCW heeft Trump daarmee de "eerste stappen" richting een handelsoorlog gezet. "Deze ontwikkeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor de internationale handel."

VNO-NCW stelt dat geen enkel land baat heeft bij een handelsoorlog, omdat die uiteindelijk alleen maar verliezers zou kennen. Importtarieven tegen de EU zullen volgens de ondernemersorganisatie aanzienlijke gevolgen hebben voor de Europese economie. De EU heeft al gezegd te zullen reageren door importheffingen op Amerikaanse goederen in te voeren.

"Nederlandse bedrijven maken zich logischerwijs zorgen over de voorgenomen hoge importtarieven en zij bereiden zich hier momenteel zo goed mogelijk op voor. Het is van groot belang dat we eensgezind zijn in Europa en hierin gezamenlijk optrekken. Daarbij letten we er scherp op dat de specifieke Nederlandse belangen goed geborgd zijn. De veranderende Amerikaanse handelspolitiek versterkt nog meer de noodzaak en urgentie dat we in Europa en Nederland blijven werken aan de eigen economische concurrentiekracht en een aantrekkelijk investeringsklimaat", aldus VNO-NCW.