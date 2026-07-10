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Britse oud-parlementariër Ann Widdecombe overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 8:20
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LONDEN (ANP) - De Britse oud-parlementariër Ann Widdecombe is overleden op 78-jarige leeftijd. Dat melden Britse media als Sky News. Widdecombe zat in het Britse Lagerhuis en later ook in het Europees Parlement. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend vanwege haar optreden in het BBC-programma Strictly Come Dancing.
Na te hebben gewerkt als adviseur en voor de Conservatieve Partij, trad Widdecombe in 1987 toe tot het Britse parlement. Onder premier John Major (1990-1997) was ze onder meer onderminister van werkgelegenheid en het gevangeniswezen. In 2010 stapte ze uit het Britse parlement, om in 2019 terug te keren in de politiek als Europarlementariër voor de Brexitpartij.
Widdecombe gold als euroscepticus en propageerde enkele vrij conservatieve standpunten. Zo was ze fel tegenstander van abortus en tegen het verruimen van rechten voor queer personen.
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