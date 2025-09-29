ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DENK plaatst Israël tussen aanhalingstekens in programma

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 22:44
anp290925170 1
DEN HAAG (ANP) - Israël staat in het verkiezingsprogramma van DENK consistent tussen aanhalingstekens. "Alle economische samenwerking met 'Israël' wordt gestopt", schrijft de partij onder meer in haar maandag gepubliceerde programma. Lijsttrekker Stephan van Baarle zegt in het voorwoord: "Wij moeten keiharde sancties tegen 'Israël' eisen om de genocide in Gaza te stoppen."
Andere landen staan in het programma niet tussen aanhalingstekens. De partij ziet Israël als "koloniale entiteit", licht een woordvoerder toe. "Wij zijn voor één staat onder de naam Palestina, met gelijke rechten voor alle inwoners: joden, christenen, moslims, wie dan ook."
Israël en Palestina hebben een veel prominentere plek in het programma gekregen dan twee jaar eerder. In het eerste hoofdstuk, getiteld "Vrij Palestina", worden verdergaande maatregelen tegen Israël voorgesteld dan voorheen. Behalve een economische boycot wil DENK ook een sportieve, culturele en academische boycot van Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

Loading