DENK plaatst Israël tussen aanhalingstekens in programma

DEN HAAG (ANP) - Israël staat in het verkiezingsprogramma van DENK consistent tussen aanhalingstekens. "Alle economische samenwerking met 'Israël' wordt gestopt", schrijft de partij onder meer in haar maandag gepubliceerde programma. Lijsttrekker Stephan van Baarle zegt in het voorwoord: "Wij moeten keiharde sancties tegen 'Israël' eisen om de genocide in Gaza te stoppen."

Andere landen staan in het programma niet tussen aanhalingstekens. De partij ziet Israël als "koloniale entiteit", licht een woordvoerder toe. "Wij zijn voor één staat onder de naam Palestina, met gelijke rechten voor alle inwoners: joden, christenen, moslims, wie dan ook."

Israël en Palestina hebben een veel prominentere plek in het programma gekregen dan twee jaar eerder. In het eerste hoofdstuk, getiteld "Vrij Palestina", worden verdergaande maatregelen tegen Israël voorgesteld dan voorheen. Behalve een economische boycot wil DENK ook een sportieve, culturele en academische boycot van Israël.