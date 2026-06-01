Britse overheid geeft nieuwe 'Mandelson Files' vrij

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 16:05
LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Britse regering heeft opnieuw documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Het gaat onder meer om e-mails en andere tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Het is een grote publicatie en Britse media onderzoeken nog of er gevoelige informatie in staat.
De autoriteiten publiceerden op internet ongeveer 1500 pagina's aan documenten die verband houden met de omstreden benoeming. Mandelson trad in 2025 aan als ambassadeur en werd al na enkele maanden ontslagen. Dat gebeurde nadat nieuwe informatie naar buiten was gekomen over zijn banden met de rijke zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De positie van premier Keir Starmer staat onder druk door de rel rond zijn prominente partijgenoot. Critici zetten vraagtekens bij zijn beoordelingsvermogen. Binnen de regerende Labourpartij bestaat ook grote onvrede over Starmer om andere redenen, zoals een grote nederlaag bij lokale verkiezingen eerder dit jaar.
