SOUTHEND-ON-SEA (ANP) - De Britse politie heeft bevestigd dat vier mensen zondag zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash bij de luchthaven London Southend. Hun identiteit is nog niet bekend, maar de politie vermoedt op dit moment dat alle vier de inzittenden buitenlanders waren. Het vliegtuigje was van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en was onderweg naar Lelystad.