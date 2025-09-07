Álex Márquez maakt in Catalonië einde aan zegereeks broer Marc

MONTMÉLO (ANP) - Álex Márquez heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Marc Márquez in de MotoGP. De jongste van de Spaanse broers won de Grote Prijs van Catalonië. Marc Márquez finishte als tweede op Circuit de Catalunya en de Italiaan Enea Bastianini passeerde de finishvlag als derde.

Bij winst in Catalonië had Marc Márquez volgende week in de Grote Prijs van Marino al zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse kunnen veiligstellen. De coureur uit het fabrieksteam van Ducati won de afgelopen zeven GP's en heeft een immense puntenvoorsprong in het kampioenschap.

Broer Álex stelde dat feestje uit met zijn tweede zege van dit seizoen. De coureur van Gresini Racing startte van pole, maar zag Marc voor de eerste bocht binnendoor voorbijkomen. In de vierde ronde haalde Álex zijn broer in en nam hij de koppositie weer over. Die wist hij tot het einde vast te houden.