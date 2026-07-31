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Tegenvaller: het beperkte effect van het Australisch socialmediaverbod

social media
door Redactie
vrijdag, 31 juli 2026 om 14:23
bijgewerkt om vrijdag, 31 juli 2026 om 14:55
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Het Australische verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste drie maanden slechts een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers teweeggebracht. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder voor onlineveiligheid.
Het rapport is de eerste evaluatie van het verbod als onderdeel van een 2-jarig onderzoek onder meer dan 4000 kinderen en gezinnen. Volgens de Australische toezichthouder gaf 81,5 procent van de jongeren onder de 16 jaar in maart aan een socialemediaplatform te hebben gebruikt. Dat is iets minder dan de 85,9 procent voor de invoering van de wet in december vorig jaar.

Tegenvaller

De eerste bevindingen zijn een tegenvaller voor de Australische regering, die het socialmediaverbod door het parlement wist te loodsen ondanks bezwaren tegen de opzet van de wet. Het rapport dient ook als een eerste indicatie voor politici wereldwijd die soortgelijke beperkingen overwegen.

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