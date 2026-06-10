Britse premier over rellen Belfast: schokkend en onacceptabel

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de rellen die volgden op een mesaanval in Belfast scherp veroordeeld. Hij noemde het geweld schokkend en onacceptabel. "Het is duidelijk dat mensen vannacht doelgericht zijn aangevallen vanwege hun afkomst en dat tolereer ik niet."

In de Noord-Ierse stad staken relschoppers dinsdagavond huizen en voertuigen in brand nadat een Soedanese man was opgepakt voor een aanval met een mes. De hulpdiensten moesten mensen uit brandende woningen halen, schrijft omroep BBC.

Dat leidde in Noord-Ierland ook tot grote verontwaardiging. "Beelden van gezinnen die onder politiebegeleiding werden weggebracht terwijl hun auto's in brand stonden, hun huizen in brand stonden. Hier is geen plaats voor in onze samenleving", zei regionaal minister van Justitie Naomi Long in de media.

Partijleider Claire Hanna van de linkse SDLP sprak over een "op ras gebaseerde pogrom". Ze zei dat de mannen van deur tot deur gingen om "de buitenlanders weg te krijgen".