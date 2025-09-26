Britse premier Starmer: links heeft zich vergist over migratie

Linkse partijen hebben jarenlang een verkeerde aanpak gehad voor migratie, stelt de Britse premier Keir Starmer. In een ingezonden stuk in The Telegraph schrijft hij harder te willen optreden tegen illegale migranten. Dat is volgens hem de beste manier om om te gaan met de opkomst van populistische anti-migratiepartijen als Reform UK.

"Het lijdt geen twijfel dat linkse partijen, waaronder mijn eigen partij, jarenlang de zorgen van mensen over illegale immigratie hebben genegeerd", aldus Starmer. "Het was voor mensen te makkelijk om het land binnen te komen, in de schaduweconomie te werken en illegaal te blijven."

De regering introduceert daarom vrijdag een verplicht digitaal identiteitsbewijs. Volgens Starmer wordt het daardoor makkelijker om illegale werknemers op te sporen.

Migratie is al jaren een gevoelig thema in het Verenigd Koninkrijk. De huidige Labourregering slaagt er, net als vorige Conservatieve regeringen, nauwelijks in om het aantal migranten terug te dringen.