Doden en evacuaties in de Filipijnen door zware tropische storm

MANILA (ANP/DPA/AFP) - De Filipijnen zijn vrijdag getroffen door een zware tropische storm, genaamd Bualoi. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij minstens drie doden gevallen en zijn zo'n 400.000 inwoners geëvacueerd.

Eerder deze week raasde supertyfoon Ragasa nog over de eilanden. Daar zijn nog duizenden mensen door ontheemd. In veel van dezelfde gebieden gelden nu opnieuw stormwaarschuwingen en worden scholen en overheidsinstanties gesloten. Die waarschuwingen gelden ook voor de hoofdstad Manila.

Bualoi, lokaal ook wel Opong genoemd, trekt in noordwestelijke richting over de Filipijnen de Zuid-Chinese Zee op. Daar neemt de windsnelheid toe en verandert hij van een zware tropische storm in een tyfoon. Naar verwachting komt Bualoi zondagmiddag in Noord-Vietnam weer aan land.