Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

Over wat wanneer in de wasmachine moet, hebben mensen duidelijke ideeën. Toch verschillen die behoorlijk van elkaar. NRC zette enkele was-wetenswaardigheden op een rij.

Beddengoed

Om te beginnen: het beddengoed: 45 procent van de Nederlanders gooit de lakens 'een paar keer per maand' in de wasmachine. 34 procent vindt dat het bed wekelijks moet worden verschoond. De handdoeken dan: 35 procent gebruikt zijn handdoek vijf keer of vaker, 16 procent gooit de handdoek na één douchebeurt al in de wasmand.

Handdoeken

WUR-hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering adviseerde eerder al in NRC dat je handdoeken het beste na drie keer gebruiken kunt wassen en beddengoed iedere week - beide in de 60 graden-was. Het advies om beddengoed iedere week te wassen, is iets wat experts vaker bezigen. Een schrale troost: de meeste mensen lukt dat dus niet.

Douchen

En dan douchen: De gemiddelde Nederlander doucht 9 minuten lang. Driekwart doet dat elke dag. Hiermee gaat dagelijks zo'n 50 liter drinkwater door het putje. Goed is al dat douchen ook niet voor de huid. Dermatoloog Menno Gaastra maakt duidelijk: "Je huid droogt uit en de natuurlijke beschermingslaag wordt afgewassen, dus schoner word je er niet per se van.”

Hij raadt dan ook af om elke dag een kwartier onder de warme straal te gaan staan. Doe je dat toch, hou het dan kort en douche vooral niet te heet.