Britse premier Starmer noemt uitslag verkiezingen teleurstellend

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer noemt de uitslag van de lokale verkiezingen "teleurstellend" voor zijn partij Labour. Succes was er vooral voor de rechts-populistische partij Reform UK van Brexitvoorvechter Nigel Farage.

"De boodschap die ik uit deze verkiezingen haal, is dat we verder moeten gaan en sneller moeten handelen wat betreft de veranderingen die mensen willen zien", zei Starmer een dag na de verkiezingen tegen de BBC.

Reform UK neemt onder andere een zetel in het nationale parlement over van Labour en won voor het eerst een burgemeestersverkiezing. Labour behoudt wel drie andere burgemeesterszetels, maar weet in alle drie de verkiezingen Reform UK maar net achter zich te houden.