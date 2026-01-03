Britse premier Starmer wil Trump spreken over aanval op Venezuela

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer wil president Donald Trump spreken over de Amerikaanse aanvallen op Venezuela. Dat zegt hij in een verklaring aan Britse omroepen. "Ik wil eerst de feiten vaststellen", aldus Starmer. Hij geeft aan ook met bondgenoten te willen spreken en benadrukt dat het VK niet betrokken was bij de operatie.

"Ik zeg altijd, en geloof, dat we allemaal het internationaal recht moeten respecteren", benadrukt de premier.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Venezuela af. In Nederland staat het reisadvies voor heel Venezuela sinds 18 juli 2025 op rood. Nederlanders in Venezuela wordt sindsdien aangeraden te vertrekken.