KLM: annulering Antillen-vluchten raakt 2600 passagiers

AMSTELVEEN (ANP) - Door de annulering van heen- en terugvluchten van KLM naar de Antilliaanse eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten op zaterdag vanwege de situatie in Venezuela worden in totaal 2600 passagiers geraakt. Dat meldt KLM in een update.

Ook naar Georgetown in het Zuid-Amerikaanse Guyana en Bridgetown op het Caribische eiland Barbados wordt momenteel niet gevlogen door KLM.

KLM heeft op zaterdag vijf vluchten geannuleerd vanaf Schiphol. Daarvan vervalt ook de terugvlucht. Het betreft de volgende vluchten: KL733, KL735, KL765, KL775 en KL783.