Britse regering wil aanpassingen aan asielstelsel

LONDEN (ANP) - De Britse regering wil hervormingen doorvoeren om asielaanvragen sneller te kunnen afhandelen. Minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper zei dat momenteel "onacceptabele vertraging" kan optreden als asielzoekers in beroep gaan als hun aanvraag is afgewezen, berichten Britse media als The Sunday Times en de BBC.

Het zou gemiddeld ruim een jaar duren voordat zo'n beroepszaak wordt behandeld. Er zijn nog zo'n 51.000 zaken waarin een besluit moet worden genomen.

De centrumlinkse regering wil daarom een onafhankelijke commissie instellen om beroepszaken sneller te behandelen. Daar worden in plaats van rechters dan specialisten voor ingezet. Die krijgen volgens The Sunday Times ook de bevoegdheid om voorrang te geven aan zaken, bijvoorbeeld die van buitenlanders die strafbare feiten hebben begaan.

Migratie geldt in het VK en elders in Europa als een politiek gevoelig onderwerp. Er waren zaterdag op meerdere plekken demonstraties en tegendemonstraties over het gebruik van hotels om vluchtelingen op te vangen.