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Britse uitgever stopt samenwerking met Sally Rooney om activisme

Samenleving
door anp
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CASTLEBAR (ANP) - De Britse uitgever Faber & Faber stopt met het aanbieden van de boeken van Sally Rooney. Dat zegt de Ierse bestsellerauteur tegen The Guardian. Reden voor de breuk is haar steun voor Palestine Action, een actiegroep die in juli 2025 door het VK werd verboden en is aangemerkt als terroristisch.
Rooney zei eerder met de opbrengsten van haar boekverkoop de groep te zullen steunen, iets wat op grond van diezelfde wetgeving niet mag vanwege het verbod. Daardoor is het lastig voor Faber & Faber om haar royalties uit te keren voor haar werk. Eerder zag Rooney af van een awarduitreiking in het VK uit angst om te worden gearresteerd. Zelf zegt ze volledig achter de gevolgen van haar steun voor Palestine Action te staan.
Rooney debuteerde in 2017 met Conversations with Friends. Ze brak pas echt door met Normal People uit 2018, dat in 2019 in het Nederlands verscheen bij Ambo|Anthos als Normale mensen. Een jaar later verscheen een seriebewerking voor BBC Three en streamingdienst Hulu.
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