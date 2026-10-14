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Persbureau AFP: FIFA komt met ontwikkelingsplan van 5,7 miljard

Sport
door anp
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ZÜRICH (ANP) - De FIFA is van plan om tijdens de vergadering van de FIFA-raad op donderdag in Zürich een ontwikkelingsplan ter waarde van 5,71 miljard euro voor de komende vier jaar voor te stellen. Dit heeft een ingewijde woensdag aan persbureau AFP laten weten.
Infantino staat donderdag voor het eerst sinds het uitbrengen en terugtrekken van een omstreden commercialiseringsplan tegenover zijn tegenstanders van andere bonden. Om 11.00 uur komt hij met 36 leden van de FIFA-raad bijeen voor hun eerste vergadering sinds 28 april.
De UEFA- en Concacaf-voorzitters Aleksander Čeferin en Victor Montagliani riepen op 18 september de FIFA op om haar miljardenreserves aan te spreken en elk van de 211 bonden een extra bedrag van "minimaal 10 miljoen dollar" (zo'n 8,9 miljoen euro) uit te keren.
Het verstrekken van geld aan bonden is voor Infantino - net als voor zijn voorgangers - de belangrijkste troefkaart voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter die op 18 maart 2027 plaatsvindt.
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