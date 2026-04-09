Britten schaduwden Russische spionageonderzeeërs bij zeekabels

LONDEN (ANP) - De Britse marine heeft eerder dit jaar Russische onderzeeboten geschaduwd die belangrijke onderzeese kabels en pijpleidingen zouden hebben willen bespioneren en mogelijk saboteren. De drie onderzeeërs dropen na een maand af, ogenschijnlijk zonder schade te hebben aangericht, zegt defensieminister John Healey.

Britse oorlogsschepen, vliegtuigen en helikopters ontdekten en volgden de aanvalsonderzeeër en twee spionage-onderzeeërs in de noordelijke Atlantische Oceaan, in internationale wateren waar het VK nog economische rechten heeft. De aanvalsonderzeeër was bedoeld om de aandacht af te leiden van de twee andere vaartuigen, denkt het VK. Toen de Britten en hun bondgenoten, onder wie Noorse collega's, duidelijk maakten dat de operatie niet langer geheim was, vertrokken de Russen weer. De operatie nam weken in beslag.

"We zien jullie", onderstreepte Healey donderdag als boodschap aan Rusland. Mocht er toch schade zijn, dan zal dat gevolgen hebben, waarschuwde de minister.