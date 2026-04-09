D66, VVD en GL-PvdA willen via wet gratis laptops voor leerlingen

DEN HAAG (ANP) - D66, VVD en GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO) willen dat scholen laptops of tablets kunnen kopen voor hun leerlingen. Zij vragen staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs, VVD) of dit kan worden verankerd in de wet waarmee leerlingen momenteel al gratis schoolboeken krijgen.

Volgens Arend Kisteman (VVD) zou dat een "enorm mooie stap zijn in de digitaliseringsuitdaging". Marjolein Moorman (GroenLinks-PvdA) ziet het als een manier om als overheid grip te krijgen op het aanbod voor leerlingen, in plaats van "bring your own device". Daarnaast leidt dit volgens haar tot minder ongelijkheid tussen leerlingen.

De VVD wil geen extra geld uittrekken voor het plan. Het is volgens Kisteman of-of en niet en-en. "Dus volgens de VVD heb je of een laptop of schoolboeken?", vroeg Moorman.

Wegwerpschoolboeken

Kisteman wil die keuze aan scholen zelf laten, maar hij opperde wel dat scholen zuiniger om kunnen gaan met schoolboeken en zo geld overhouden voor laptops. Ilana Rooderkerk van D66 vindt dat een interessante gedachte. Haar partij wil onder meer een verbod op wegwerpschoolboeken.

Ook Moorman ziet het aanpakken van de wegwerpboeken als een van de mogelijkheden voor financiering van laptops. Daarnaast opperde ze onder meer minder externe inhuur van docenten. "Mocht het allemaal niet kunnen, dan moeten we gewoon extra geld beschikbaar stellen", aldus Moorman.