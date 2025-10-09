Bron: bestand Gaza gaat direct na ondertekening in, om 11.00 uur

CAÏRO (ANP/RTR) - De afspraken over de eerste fase van het vredesplan voor Gaza worden naar verwachting om het middaguur getekend in Caïro, meldt een anonieme bron rond de onderhandelingen aan persbureau Reuters. Dat is om 11.00 uur Nederlandse tijd. Het staakt-het-vuren in Gaza moet dan meteen ingaan.

Israël en Hamas hebben de voorbije dagen in Egypte indirect onderhandeld. Ze bespraken een twintigpuntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Die maakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend dat overeenstemming is bereikt over de eerste fase van dat plan, al zijn de details vooralsnog niet naar buiten gebracht.

Naast een onmiddellijk staakt-het-vuren meldt Reuters dat Hamas de levende gijzelaars tussen zaterdag en maandag laat gaan. De Israëlische krijgsmacht zou zich binnen 24 uur na de ondertekening gedeeltelijk terugtrekken.

Netanyahu zou de deal om 16.00 uur voorleggen aan zijn veiligheidskabinet en om 17.00 uur aan zijn regering.