Amnesty: huidig vredesplan Gaza schiet jammerlijk tekort

LONDEN (ANP) - Volgens Amnesty International schiet de eerste fase van het vredesakkoord waar Hamas en Israël het over eens zijn geworden jammerlijk tekort. Agnès Callamard, secretaris-generaal, schrijft dat het huidige plan niet kan leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren. Ze benadrukt dat velen nu goed zullen opletten voor "bewijs dat dit niet alleen maar een korte schorsing is".

Zodra het akkoord over de eerste fase is getekend, moet de humanitaire hulp richting Gaza op gang komen. Dat zal volgens een Hamas-functionaris de eerste vijf dagen gaan om minimaal 400 vrachtwagens met hulpgoederen per dag. Dat vindt Callamard niet genoeg. "De vijandigheden moeten volledig worden gestaakt en de blokkade moet volledig worden opgeheven" zodat er een ongehinderde stroom van basisgoederen naar alle delen van de Gazastrook kan.

Ook wil Callamard dat "degenen die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide" voor de rechter worden gebracht.