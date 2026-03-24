Bron: Franse justitie onderzoekt voormalige Frontex-directeur

PARIJS (ANP/AFP) - Justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar de voormalige directeur van het Europese grensagentschap Frontex, meldt een bron bij de rechtspraak aan persbureau AFP. De mensenrechtenorganisatie Ligue des droits de l'homme (LDH) had daarom gevraagd. De organisatie beschuldigt de Fransman Fabrice Leggeri van misdaden tegen de menselijkheid en marteling door de manier waarop migranten werden geweerd op zee.

Leggeri gaf van 2015 tot 2022 leiding aan Frontex, waar hij werd opgevolgd door de Nederlander Hans Leijtens. LDH zegt dat hij in die rol zijn agenten had "aangemoedigd" om te helpen met onderscheppingen door de Libische en Griekse autoriteiten.

Leggeri wordt al langer beticht van het niet optreden tegen zogenoemde pushbacks. Dat is het illegaal terugsturen van boten met migranten richting het land waarvandaan ze vertrokken waren.

Er is twee jaar geprocedeerd over de klacht van LDH. Vorige week besloot het hof in Parijs dat er een onderzoek komt, aldus AFP.