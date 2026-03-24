Omzet Ballast Nedam gestegen, ook orderboek groeit

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 11:32
UTRECHT (ANP) - Ballast Nedam heeft in 2025 een hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. Ook nam het orderboek van het bouwbedrijf toe. Ballast Nedam werkt onder meer aan het Haagse bouwproject Waldorp Four. Daar bouwt het vier hoge woontorens vlak naast al bestaande lage woontorens. Ook houdt de bouwer zich veel bezig met infrastructuurprojecten. Ballast Nedam is daarnaast ook actief in het buitenland.
Volgens Ballast Nedam klom de omzet naar meer dan 1,6 miljard euro, van ruim 1,2 miljard euro een jaar eerder. De orderportefeuille groeide naar 3,7 miljard euro. Dat was 3 miljard euro in 2024.
Sinds februari wordt Ballast Nedam geleid door topman Eric van Zuthem. Hij volgde topman Kemal Sağlam op, die sinds augustus 2020 leiding gaf aan de bouwer.
Het bouwbedrijf spreekt zelf van "sterke groei", maar benadrukt dat het belangrijk is dat overheden consistent beleid vaststellen om onder meer de netcongestie en het stikstofprobleem aan te pakken.
