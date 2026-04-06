Bron: Iran wil Straat van Hormuz bij bestand nog niet openen

Samenleving
door anp
maandag, 06 april 2026 om 10:00
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran is niet bereid weer scheepsverkeer toe te laten in de Straat van Hormuz in het kader van een tijdelijk staakt-het-vuren. Dat meldt een hoge Iraanse functionaris aan persbureau Reuters. Volgens Teheran ontbreekt het de VS aan bereidheid om tot een permanent bestand te komen, aldus de functionaris.
Pakistan presenteerde afgelopen nacht de strijdende partijen een concept voor een staakt-het-vuren. Dat behelst een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden, waarna een duurzaam vredesakkoord moet worden uitonderhandeld. Volgens de functionaris is het voorstel door Iran ontvangen en wordt dit gewogen, al buigt Teheran niet voor deadlines, wordt daaraan toegevoegd.
De VS hebben nog niet officieel bevestigd dat het plan is ontvangen, noch verklaard of zij bereid zijn mee te gaan in het Pakistaanse voorstel.
Eerder eiste Iran dat in ruil voor het heropenen van de Straat van Hormuz het doorvoerrechten wil heffen om de geleden oorlogsschade te compenseren.
