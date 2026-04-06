Pieter Storms: ‘Ellen ten Damme liegt over verkrachting door Ali B’

Pieter Storms zet (zoals altijd) zwaar in door te stellen dat Ellen ten Damme liegt over haar verklaring dat zij in 2014 door rapper Ali B is verkracht tijdens opnames in Marokko voor het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Volgens de voormalig Breekijzer-presentator is er geen sprake van een verkrachting , maar van een al langer bestaande “flirterige relatie” tussen de zangeres en de artiest. Zijn uitlatingen vallen midden in het hoger beroep in de zedenzaak tegen Ali B, waarin justitie 2,5 jaar cel eist en expliciet stelt dat er voldoende bewijs is voor verkrachting van Ten Damme.

Storms verwijst naar beelden die een dag na het vermeende incident zijn opgenomen voor het AVROTROS-programma, waarop Ten Damme volgens hem “heel flirterig en knuffelig” met Ali B omgaat. “Als je de dag daarvoor bent aangerand of verkracht, dan doe je dat niet. Dan pak je je biezen en ben je weg”, aldus Storms, die daaruit concludeert dat Ten Damme niet de waarheid zou spreken. Eerder uitte hij al twijfels over de geloofwaardigheid van een ander vermeend slachtoffer, Naomi, onder meer omdat haar verklaring volgens hem niet zou stroken met wat andere betrokkenen, zoals Ronnie Flex, hebben gezegd.

De harde uithaal van Pieter Storms laat zien hoe dun de lijn is tussen kritisch meedenken met de rechtbank en het publiekelijk ondermijnen van iemand die zich als slachtoffer van seksueel geweld heeft gemeld.

De uitspraken van Storms komen op een gevoelig moment, omdat de zaak tegen Ali B symbool is gaan staan voor de Nederlandse #MeToo-afrekening in de entertainmentwereld, terwijl de strafzaak juridisch nog volop in beweging is. Voor Nederlandse lezers raakt dit aan grotere vragen: hoe gaan media, BN’ers en publiek om met beschuldigingen van seksueel geweld, welke ruimte is er voor het publiekelijk aanvallen van aangiftes, en wat betekent dit voor de bereidheid van slachtoffers om naar buiten te treden?