Van de Zandschulp klimt tien plaatsen op wereldranglijst tennis

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is tien plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Hij klom op de laatste ranking van de ATP van de 62e naar de 52e plaats. Dat is nog wel ver verwijderd van zijn hoogste positie ooit; de 22e in augustus 2022.

Van de Zandschulp speelde afgelopen week een goed toernooi in Boekarest, waar hij tot de halve finale reikte.

Jesper de Jong duikelde uit de top 100. De Noord-Hollander zakte negen plaatsen en ging van de 99e naar de 108e plek. De Jong werd afgelopen week uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Marrakech en voegde daarmee opnieuw een tegenvallend resultaat toe in een moeizame periode.

Tallon Griekspoor zakte van de 30e naar de 32e plaats. De hoogst genoteerde Nederlander strandde in Marrakech in de tweede ronde, zondag verloor hij in de eerste ronde van het masterstoernooi in Monaco.