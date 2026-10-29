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Bron: meer dan 40 dagvaardingen rond zaak kandidaat Alaska

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan veertig dagvaardingen en verzoeken tot bewaring van documenten uitgegeven in het onderzoek naar de kandidatuur van een Senaatskandidaat in Alaska. Dit meldt een ingewijde aan persbureau Reuters. De dagvaardingen zijn gericht aan het campagneteam van de Democratische kandidaat Mary Peltola en ook aan Peltola zelf.
Woensdag stelde The New York Times dat de medewerkers van Peltola bezig waren om kandidaten te werven om de Republikeinse Senaatskandidaat voor Alaska Dan S. Sullivan te verzwakken. De krant meldt ook dat ze hebben gewerkt aan het kandidaatstellen van iemand met vrijwel dezelfde naam, namelijk Dan J. Sullivan.
Het zou niet illegaal zijn om kandidaten te werven om tegenstanders dwars te zitten, aldus de krant. Wel heeft het Amerikaanse ministerie donderdag een herziene klacht ingediend om de verkiezingsuitslag in Alaska te blokkeren indien de Republikeinse Dan Sullivan verliest.
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