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Djokovic op ATP-toernooi Bazel uitgeschakeld door Struff

Sport
door anp
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BAZEL (ANP) - Novak Djokovic is donderdagavond in de achtste finales van het ATP-toernooi van Bazel uitgeschakeld door Jan-Lennard Struff. De Servische 24-voudige grandslamwinnaar verloor in drie sets van de Duitser: 7-6 (4) 5-7 6-7 (5).
Struff was afgelopen zondag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de finale van het European Open in Brussel. Griekspoor boekte daar de vierde toernooizege uit zijn carrière. Struff, de nummer 47 van de wereld, heeft zijn goede vorm voortgezet met de zege op Djokovic. In de kwartfinales treft de Duitser de Portugees Nuno Borges.
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