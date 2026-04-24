Bron: Pentagon bekijkt opties voor straffen NAVO-bondgenoten

WASHINGTON (ANP) - Binnen het Pentagon worden mogelijkheden bekeken om NAVO-bondgenoten van de VS te straffen die onvoldoende steun zouden hebben gegeven tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Dat laat een Amerikaanse functionaris weten aan persbureau Reuters. Het gaat om opties als het schorsen van Spanje als NAVO-lid en het herzien van het Amerikaanse standpunt over de Britse claim op de Falklandeilanden.

De bron, die anoniem wil blijven, zegt dat de opties uiteen zijn gezet in een interne mail. Daarin klinkt frustratie over bondgenoten die dwars zouden liggen bij het gebruik van hun luchtruimen en bases. De mogelijke straffen die zijn bedacht, circuleren op hoog niveau binnen het Pentagon. Er wordt volgens de functionaris ook de optie genoemd om "lastige" landen uit te sluiten van belangrijke of prestigieuze posten binnen de NAVO.

President Donald Trump zinspeelde eerder op een Amerikaans vertrek uit het bondgenootschap. Dat wordt volgens de bron in de mail niet voorgesteld en ook het sluiten van Amerikaanse bases in Europa zou niet worden aanbevolen. De functionaris wilde niet zeggen of de mogelijkheid om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Europa wel wordt genoemd.

Moeilijk uitvoerbaar

Het Pentagon wilde officieel niet in detail treden over wat intern wordt besproken. "Zoals president Trump heeft gezegd: ondanks alles wat de Verenigde Staten voor onze NAVO-bondgenoten hebben gedaan, stonden zij niet voor ons klaar", reageerde een woordvoerster. "Het ministerie van Oorlog zal ervoor zorgen dat de president geloofwaardige opties heeft om te garanderen dat onze bondgenoten niet langer een papieren tijger zijn en in plaats daarvan hun steentje bijdragen."

Er gaan in Washington al langer plannen rond om bondgenoten die teleurstellen te straffen. Zo berichtte Politico deze week over lijsten waarop NAVO-landen worden gerangschikt naar defensiebudget. Grote investeerders gelden als "modelbondgenoten", achterblijvers worden op lagere "niveaus" ingeschaald. Maar Trump en defensieminister Pete Hegseth spreken ook openlijk van "consequenties" voor tegenstribbelaars. Geopperde straffen blijken echter vaak moeilijk uitvoerbaar en raken de VS ook.

Met name Spanje, dat als enige de nieuwe NAVO-bestedingsnorm weigerde, moet het ontgelden. Ook het VK is mikpunt, omdat Amerika's trouwste Europese bondgenoot afstand nam van de Iran-oorlog en zijn ooit geduchte krijgsmacht zou hebben laten verpieteren. Nederland staat er dankzij onder meer hogere defensie-uitgaven wat beter op, denken NAVO-diplomaten.