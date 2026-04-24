Olympisch kampioene Van Rouwendaal aan de slag bij zwembond

NIEUWEGEIN (ANP) - Oud-zwemster Sharon van Rouwendaal gaat aan de slag bij zwembond KNZB. De tweevoudig olympisch kampioene zal in samenwerking met bondscoach Marcel Wouda "een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de lange afstanden binnen het Nederlandse topzwemmen", meldde de KNZB.

"Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen met de nieuwe generatie binnen de langeafstandploeg", zei Van Rouwendaal (32) op de site van de bond. "Ik heb zelf jarenlang op het hoogste niveau gezwommen, zowel in het zwembad als in het open water, en weet hoe belangrijk de juiste omgeving en begeleiding zijn om het maximale uit jezelf te halen."

Van Rouwendaal won de olympische titel op de 10 kilometer open water bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Na het zilver bij de Spelen in Tokio in 2021, veroverde ze opnieuw de olympische titel bij de Spelen in 2024 in Parijs. Ze veroverde ook drie keer de wereldtitel. In september beëindigde ze haar carrière.