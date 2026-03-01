Bron: poging beveiligde zone Bagdad te bestormen na dood Khamenei

BAGDAD (ANP/AFP) - Honderden Irakezen hebben na de dood van de Iraanse leider Ali Khamenei geprobeerd de zogeheten Groene Zone te bestormen in Bagdad, zegt een veiligheidsbron tegen persbureau AFP. In dat beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad bevindt zich ook de Amerikaanse ambassade.

"Hun pogingen zijn tot nu toe gedwarsboomd, maar ze blijven het proberen", zegt de bron. Op sociale media circuleren beelden van betogers die stenen gooien naar veiligheidstroepen.

Een medewerker van AFP zag ook honderden mensen met vlaggen van een pro-Iraanse gewapende groep. Iran heeft veel invloed in buurland Irak.