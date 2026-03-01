Kosten gehandicaptenparkeerkaart lopen nog steeds flink uiteen

DEN HAAG (ANP) - De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) lopen per gemeente flink uiteen. In de duurste gemeente kost de kaart 333 euro, terwijl het in zestien gemeenten gratis is. Dat blijkt uit een analyse en uitvraag van het ANP bij 338 Nederlandse gemeenten. Tussen 2024 en 2026 was de inflatie 6,7 procent. De kosten zijn in 123 gemeenten meer gestegen dan de inflatie over twee jaar.

Gehandicapten kunnen bij gemeenten een parkeerkaart aanvragen om gratis te parkeren op daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Dat kunnen zij doen als de bestuurder of passagiers van het voertuig minder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen, of een van hen rolstoelgebonden is. Bij de eerste aanvraag toetst een medisch onderzoek deze beperkingen.

Gemiddeld kost een GPK in 2026 137,02 euro, twee jaar eerder was dit nog 122,40 euro. Dat is een stijging van bijna 12 procent. In de gemeente Altena (Noord-Brabant) betaalt men het meest voor een GPK, namelijk 333 euro. Ook in Buren, Waddinxveen en Hulst kost de kaart meer dan 300 euro. De medische keuring bepaalt het grootste deel van dit bedrag. Andere gemeenten vergoeden deze kosten juist, waardoor de kosten in Sliedrecht, Tholen en Asten onder de twintig euro zijn.

De Ronde Venen

Een GPK is gratis in zestien gemeenten, voorafgaand aan dit jaar ook in De Ronde Venen. Sinds het begin van dit jaar rekent de gemeente wel kosten voor de kaart, omdat het "relatief meer aanvragen ontving in vergelijking met andere gemeenten". "Ook hebben we te maken met afzeggingen voor het medisch onderzoek en bezuinigingen van het rijk", laat een woordvoerder weten.

Volgens belangenorganisatie voor mensen met een beperking Ieder(in), komen de verschillen tussen gemeenten door decentralisatie. "Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart", zegt zij. Ook stelt Ieder(in) dat de uiteenlopende kosten in strijd zijn met het VN-verdrag Handicap. "De hoge kosten voor een GPK vormen een belemmering voor personen met een beperking om zich zelfstandig van A naar B te verplaatsen". De organisatie pleit voor een centrale regeling.