Bron: Trump plant ontmoeting met Orbán in november

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de Hongaarse premier Viktor Orbán op 8 november ontmoeten. Dat zegt een bron tegen persbureau Bloomberg. De locatie moet nog worden gekozen.

Orbán zei onlangs al dat hij Trump in Washington zal spreken over de impact van de Amerikaanse sancties tegen de Russische oliesector. Hij wil zijn land beschermen tegen de gevolgen van die maatregelen. Hongarije importeert nog steeds veel olie en gas uit Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne.

Die afhankelijkheid kan in Hongarije nu voor problemen zorgen. De Hongaarse regering heeft geprobeerd de VS ervan te overtuigen dat het geen alternatieven heeft voor de import uit Rusland.

Orbán heeft een goede relatie met zowel de Russische leider Poetin als de Amerikaanse president Trump. Toch hebben de VS duidelijk gemaakt dat ook Hongarije de invoer uit Rusland moet afbouwen.