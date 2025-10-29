Drukker bij stembureaus op stations tijdens avondspits

UTRECHT (ANP) - De avondspits leidt tot meer drukte bij de stembureaus op stations. Volgens een woordvoerder van de NS ontstaan er langere rijen met kiezers op onder meer Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. In de hofstad hebben tot nu toe zo'n 2500 mensen op het station een stem uitgebracht. In Utrecht zijn dat er even na 17.00 uur ruim 3000.

Het stemmen bij de vijftig stembureaus op stations in het land verloopt goed, zegt de woordvoerder. "Er zijn geen bijzonderheden, de rijen lopen vlot door." De meeste locaties blijven tot 21.00 uur geopend.