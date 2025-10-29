ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische gezant denkt dat vrede Oekraïne binnen jaar mogelijk is

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 17:28
anp291025236 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische topfunctionaris Kirill Dmitriev denkt dat vrede in Oekraïne binnen een jaar mogelijk is. "Wij zijn er zeker van dat we op weg naar vrede zijn en als vredestichters moeten we ervoor zorgen dat het gebeurt", aldus de gezant van president Vladimir Poetin.
Dmitriev gaat als gezant over investeringen en economische samenwerking en maakt deel uit van Poetins onderhandelingsteam in de gesprekken met de Verenigde Staten. Toen hem op een investeringsconferentie in Saudi-Arabië werd gevraagd of vrede in Oekraïne binnen een jaar kan worden bereikt, antwoordde hij: "Ik geloof van wel".
De topfunctionaris zei afgelopen weekend in de VS dat Moskou, Kyiv en Washington dicht bij een "diplomatieke oplossing" voor de oorlog zijn. Hij sprak er met Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Zijn bezoek volgde op de aankondiging dat een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Poetin in Hongarije is uitgesteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-540627687

In deze stad wordt gestemd zoals gemiddeld in Nederland

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading