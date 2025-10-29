Russische gezant denkt dat vrede Oekraïne binnen jaar mogelijk is

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische topfunctionaris Kirill Dmitriev denkt dat vrede in Oekraïne binnen een jaar mogelijk is. "Wij zijn er zeker van dat we op weg naar vrede zijn en als vredestichters moeten we ervoor zorgen dat het gebeurt", aldus de gezant van president Vladimir Poetin.

Dmitriev gaat als gezant over investeringen en economische samenwerking en maakt deel uit van Poetins onderhandelingsteam in de gesprekken met de Verenigde Staten. Toen hem op een investeringsconferentie in Saudi-Arabië werd gevraagd of vrede in Oekraïne binnen een jaar kan worden bereikt, antwoordde hij: "Ik geloof van wel".

De topfunctionaris zei afgelopen weekend in de VS dat Moskou, Kyiv en Washington dicht bij een "diplomatieke oplossing" voor de oorlog zijn. Hij sprak er met Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Zijn bezoek volgde op de aankondiging dat een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Poetin in Hongarije is uitgesteld.