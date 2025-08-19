ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Metaalheffingen VS gelden voor ruim vierhonderd extra producten

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 19:28
anp190825169 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid heeft 407 extra producten toegevoegd aan de lijst met goederen waarvoor staal- of aluminiumheffingen gelden. Het gaat om uiteenlopende categorieën, waaronder windturbines, bulldozers en kinderzitjes. De maatregel moet ervoor zorgen dat importeurs de metaalheffingen niet kunnen omzeilen, meldt het ministerie van Handel van de Verenigde Staten.
Op het staal en aluminium in deze producten heffen de Verenigde Staten voortaan een importbelasting van 50 procent. De Amerikaanse president Donald Trump voerde dat handelstarief eerder dit jaar in voor de twee metaalsoorten. Hij meent dat de protectionistische maatregel helpt om de eigen staal- en aluminiumindustrie nieuw leven in te blazen.
Aanvankelijk koos Trump voor een importheffing van 25 procent voor de metalen, maar hij verdubbelde dat tarief in juni. De Europese staalsector zei dat die verhoging van de importheffingen neerkwam op een importverbod.
Vorig artikel

Bron: VS, Oekraïne en Europa maken haast met veiligheidsgaranties

Volgend artikel

Minister bevestigt interesse regering VS in belang Intel

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld