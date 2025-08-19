Metaalheffingen VS gelden voor ruim vierhonderd extra producten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid heeft 407 extra producten toegevoegd aan de lijst met goederen waarvoor staal- of aluminiumheffingen gelden. Het gaat om uiteenlopende categorieën, waaronder windturbines, bulldozers en kinderzitjes. De maatregel moet ervoor zorgen dat importeurs de metaalheffingen niet kunnen omzeilen, meldt het ministerie van Handel van de Verenigde Staten.

Op het staal en aluminium in deze producten heffen de Verenigde Staten voortaan een importbelasting van 50 procent. De Amerikaanse president Donald Trump voerde dat handelstarief eerder dit jaar in voor de twee metaalsoorten. Hij meent dat de protectionistische maatregel helpt om de eigen staal- en aluminiumindustrie nieuw leven in te blazen.

Aanvankelijk koos Trump voor een importheffing van 25 procent voor de metalen, maar hij verdubbelde dat tarief in juni. De Europese staalsector zei dat die verhoging van de importheffingen neerkwam op een importverbod.