Bron: VS willen Iraanse bezittingen gebruiken voor schadeherstel

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen proberen Iraanse bezittingen in te zetten voor de wederopbouw in bevriende Golfstaten en voor het herstel van de toekomstige schade die Iran daar veroorzaakt. Dat heeft een anonieme, goed ingelichte bron binnen de Amerikaanse regering tegen persbureaus Reuters en Bloomberg gezegd. De mededeling komt een dag na een reeks Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft volgens de bron al een team opdracht gegeven om de kosten in kaart te brengen van de schade die Iran tot nu toe heeft toegebracht aan Amerikaanse bondgenoten in de Golfregio.

De onthulling van de bron is opmerkelijk. Mohsen Rezaei, een adviseur van de opperste leider van Iran, zei vrijdag nog tegen CNN dat een vredesakkoord afhankelijk is van het vrijgeven van 24 miljard dollar aan Iraanse tegoeden die door de Verenigde Staten zijn bevroren.

De bron van Reuters en Bloomberg gaf echter niet aan naar welke Iraanse bezittingen het ministerie van Financiën precies kijkt. De formulering van de voorgestelde maatregelen lijkt zich daarom niet noodzakelijkerwijs te beperken tot de bevroren Iraanse tegoeden.