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Meerdere slachtoffers door schietpartij op festival in VS

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 2:54
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TOLEDO (ANP) - Tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn zaterdagmiddag acht mensen gewond geraakt nadat zij werden beschoten. De politie van de plaats Toledo meldde dat agenten in de omgeving van het Old West End Festival "meerdere slachtoffers van een schietpartij" hadden aangetroffen. "Veel slachtoffers zijn voor behandeling naar nabijgelegen medische voorzieningen gebracht", stelde de politie snel na het schietincident in een bericht op Facebook.
De lokale nieuwszender WTOL 11 meldde iets later dat het om acht slachtoffers gaat. De burgemeester van Toledo, Wade Kapszukiewicz, liet aan de zender weten dat alle slachtoffers het naar verwachting zullen overleven.
De politie zegt "op zoek te zijn naar de verdachte of verdachten".
Het Old West End Festival is een tweedaags evenement in het historische centrum van Toledo met onder meer livemuziek en eetkraampjes.
Twee bezoekers van het festival vertelden aan de Amerikaanse zender WTOL 11 dat zij schoten hoorden en vervolgens paniek zagen uitbreken. Zij omschreven de situatie als "totale chaos". Een van de twee zei minstens tien schoten te hebben gehoord.
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