Zus van Noord-Koreaanse leider: nooit afstand van kernmachtstatus

PYONGYANG (ANP/RTR) - Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft gezegd dat Noord-Korea nooit afstand zal doen van zijn status als kernmacht. Ook waarschuwde zij dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zondag. De Chinese president Xi Jinping brengt maandag voor het eerst in bijna zeven jaar een bezoek aan Noord-Korea. De Chinese regering wil de banden met Pyongyang versterken.

Xi zal een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee zullen van gedachten wisselen over de bilaterale betrekkingen en over kwesties van gemeenschappelijk belang, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.