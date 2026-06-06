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Zus van Noord-Koreaanse leider: nooit afstand van kernmachtstatus

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 00:50
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PYONGYANG (ANP/RTR) - Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft gezegd dat Noord-Korea nooit afstand zal doen van zijn status als kernmacht. Ook waarschuwde zij dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zondag. De Chinese president Xi Jinping brengt maandag voor het eerst in bijna zeven jaar een bezoek aan Noord-Korea. De Chinese regering wil de banden met Pyongyang versterken.
Xi zal een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee zullen van gedachten wisselen over de bilaterale betrekkingen en over kwesties van gemeenschappelijk belang, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.
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