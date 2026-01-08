Legendarische oud-honkballer Hamilton Richardson (85) overleden

ROTTERDAM (ANP) - Oud-honkballer Hamilton Richardson is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Sparta Rotterdam op de site van de club. Het is niet bekendgemaakt waaraan hij is gestorven. Richardson geldt als één van de beste honkballers aller tijden die ooit in de Nederlandse competitie heeft gespeeld.

Richardson werd geboren op Sint-Maarten en verhuisde in 1962 naar Nederland. Hij speelde in Nederland van 1963 tot 1974 voor Sparta en werd negen keer kampioen van Nederland. Richardson kwam ook meerdere malen uit voor het Nederlands team.