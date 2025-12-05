Bronnen: Europa moet aandeel VS in verdediging in 2027 overnemen

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen dat Europa in 2027 al grotendeels zichzelf verdedigt, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Dat is veel sneller dan waarop Europese NAVO-landen mikken.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de deadline eerder deze week volgens de bronnen aan Europese diplomaten voorgelegd. De VS zouden ongeduldig zijn over de herbewapening van Europa. Het is onduidelijk of de krappe termijn een drukmiddel of een harde eis is en of dit ook de koers van president Donald Trump is. Een NAVO-bron wil de deadline niet bevestigen en onderstreept alleen dat Europa "op volle toeren aan het werk is" om zijn verdediging te versterken.

De VS hebben ongeveer 85.000 militairen in Europa en zijn nu nog onmisbaar voor bijvoorbeeld logistiek, inlichtingen en commandovoering. De bescherming met kernwapens staat vooralsnog niet ter discussie.

De Europese Unie wil in 2030 klaar zijn om zichzelf te kunnen verdedigen. Maar ook die termijn is volgens experts moeilijk haalbaar.