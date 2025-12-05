Geflitst? In deze gevallen kun je onder de boete uitkomen

Als je niet goed oplet, dan loop je voor je het weet tegen een vette flitsboete aan. Veel mensen betalen hem meteen, zonder te checken of er misschien een fout is gemaakt. Zonde, want volgens juristen komt het vaker voor dan je denkt dat een boete onterecht is.

Bezwaar maken is bovendien zo gedaan via DigiD. Maar dan moet je natuurlijk wel een geldige reden hebben. In de volgende vijf situaties kun je met succes de boete aanvechten.

Twee auto’s op de foto

Vraag altijd de flitsfoto op. Staan er twee voertuigen op, bijvoorbeeld omdat je net werd ingehaald? Dan heb je meteen een sterke zaak. De radar kan door reflectie de verkeerde snelheid hebben gepakt. Staat niet 100% vast wie te hard reed, dan moet de boete worden geschrapt.

Onzichtbare of ontbrekende borden

Vooral bij wegwerkzaamheden gaat het mis. Word je geflitst omdat je 100 reed waar tijdelijk 70 gold, maar stond het bord omgewaaid, weggehaald of verstopt achter struiken? Dan geldt: geen bord = geen boete. Wel moet je dit zelf aantonen met foto’s of dashcam-beelden.

Verkeerde auto of fout kenteken

De systemen van het CJIB zijn niet foutloos. Een vuiltje kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ‘O’ op een ‘Q’ lijkt. Klopt het merk in de boete niet met jouw auto, of zie je andere velgen dan jij hebt? Dan is er sprake van een leesfout of mogelijk kentekenfraude. Direct bezwaar maken.

Je stond in de file

Trajectcontroles kunnen rare fouten maken. Krijg je een boete voor 140 km/u op de deurmat terwijl je aantoonbaar aan het filerijden was? Met GPS-data — bijvoorbeeld je Google Maps-tijdlijn — kun je laten zien dat je onmogelijk die snelheid kunt hebben gereden.

Medische noodzaak

Alleen geldig bij echte nood: een bevalling, een hartaanval, levensgevaar. “Ik moest plassen” telt niet. Je hebt keihard bewijs nodig, zoals een verklaring van een arts of ziekenhuis.

Let wel: een spelfout in de straatnaam is géén geldig excuus; dat mag worden aangepast. Bezwaar is gratis en regel je eenvoudig via DigiD op de site van het CJIB.