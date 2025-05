Bronnen: geen NAVO-uitbreiding in oosten is vredes-eis van Poetin

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin eist in ruil voor een vredesdeal over Oekraïne onder meer dat de NAVO zich niet verder naar het oosten zal uitbreiden. Dat zeggen drie Russische ingewijden tegen persbureau Reuters. Poetin zou ook aansturen op een neutrale status voor Oekraïne, het intrekken van bepaalde westerse sancties, bescherming voor Russischtalige Oekraïners en een regeling voor Russische tegoeden die zijn bevroren in het Westen.

De president zou "schriftelijke" garanties van westerse mogendheden verlangen over het stopzetten van NAVO-uitbreiding in het oosten. Daarmee wordt feitelijk bedoeld dat landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië geen lid mogen worden. "Poetin is klaar om vrede te sluiten, maar niet tegen elke prijs", zei een van de bronnen. Als een diplomatieke doorbraak uitblijft, zou de president op het slagveld duidelijk willen maken dat "vrede morgen nog pijnlijker is".