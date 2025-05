Israëlisch leger: bij hulppunt Gaza geen burgers beschoten

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt dat er niet op burgers is geschoten bij een hulpdistributiepunt op de Gazastrook. De Verenigde Naties meldden woensdag dat dinsdag ongeveer 47 mensen gewond zijn geraakt doordat Israël het vuur opende bij chaotisch verlopen voedseldistributie.

"We checken de informatie die de VN naar buiten hebben gebracht. Op dit moment hebben we geen nadere informatie over deze kwestie", zei landmachtwoordvoerder Olivier Rafowicz tegen persbureau AFP. Israëlische militairen hebben volgens hem wel buiten waarschuwingsschoten in de lucht gelost, maar "in geen geval richting de mensen".

Het voedsel werd uitgedeeld door de Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Die organisatie opereert met Israëlische en Amerikaanse steun. Verschillende organisaties, onder meer van de VN en het Rode Kruis, hebben hun zorgen daarover geuit. Zij wijzen erop dat neutrale hulporganisaties hun werk moeten kunnen doen, zeker nu de nood in Gaza heel hoog is.