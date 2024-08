Bronnen: Iran en bondgenoten bespreken vergelding na dood Haniyeh

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran vergadert donderdag met bondgenoten uit de regio over mogelijke vergeldingsacties tegen Israël. Dat zeggen vijf ingewijden tegen persbureau Reuters. De bijeenkomst volgt op de dood van Hamasleider Ismail Haniyeh in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Op de bijeenkomst worden vertegenwoordigers verwacht van Palestijnse groepen als Hamas en de Islamitische Jihad, de Houthi's uit Jemen, Hezbollah uit Libanon en milities uit Irak. Namens Iran zou onder meer de hoogste leider Ali Khamenei aanschuiven, evenals leden van de Revolutionaire Garde.

De bondgenoten overleggen over de "beste en meest effectieve manier om terug te slaan tegen het zionistische regime", zei een hoge Iraanse functionaris, die daarmee doelde op Israël. Dat land wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Haniyeh. De Hamasleider bezocht Teheran voor de beëdiging van de nieuwe Iraanse president. Vervolgens zou zijn verblijf onder vuur zijn genomen.

Iran voerde in april al een grootschalige aanval uit op Israël met drones en raketten. Die konden vrijwel allemaal worden neergehaald. Destijds was een Israëlisch bombardement van een Iraanse diplomatieke post in Syrië de aanleiding voor de Iraanse aanval.