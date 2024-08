Tennisster Zheng klopt Swiatek en bereikt olympische finale

PARIJS (ANP) - Tennisster Zheng Qinwen heeft als eerste de enkelspelfinale in het olympische tennistoernooi bereikt. De als zesde geplaatste Chinese versloeg in de halve finale in twee sets de nummer 1 van de plaatsingslijst, de Poolse Iga Swiatek: 6-2 7-5. De Chinese neemt het in de finale op tegen de winnares van de partij tussen Anna Karolina Schmiedlova uit Slowakije en Donna Vekic uit Kroatië.

De 21-jarige Zheng was eerder dit jaar finalist op de Australian Open. Ze won voorafgaand aan het olympische toernooi op de banen van Roland Garros het graveltoernooi van Palermo, maar werd eerder dit jaar nog in de derde ronde van de Franse Open op dezelfde banen uitgeschakeld.

Swiatek was op de banen van Roland Garros na drie opeenvolgende titels en vier overwinningen in dit olympische toernooi al 25 wedstrijden op rij ongeslagen.

In de eerste set won Zheng drie keer de opslagbeurt van Swiatek. Zelf leverde ze één keer haar opslagbeurt in, maar ze benutte haar eerste setpoint. Swiatek leek zich te herstellen in de tweede set en kwam na twee breaks op 4-0. De Poolse leverde haar voorsprong echter weer in en zag Zheng op 5-5 een break pakken. De Chinese serveerde voor de wedstrijd en benutte haar eerste matchpoint.