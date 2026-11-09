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Bronnen: Merz nomineert eerste vrouw voor presidentschap

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft Ilse Aigner, de voorzitter van het Beierse deelstaatparlement, officieel voorgedragen voor het Duitse presidentschap, melden bronnen aan het Duitse persbureau DPA. Aigner zou de eerste vrouw worden die de voornamelijk ceremoniële functie bekleedt.
Merz nomineerde Aigner (61) tijdens een vergadering van het partijbestuur van zijn CDU. Na de aankondiging volgde een lang applaus, aldus de bronnen. Ook coalitiepartner SDU steunt naar verluidt de nominatie.
Merz sprak al eerder de wens uit dat president Frank-Walter Steinmeier, wiens tweede ambtstermijn eind maart afloopt, wordt opgevolgd door een vrouw. Naast Aigner werden onder meer de voorzitter van de Bondsdag Julia Klöckner, onderwijsminister Karin Prien en voormalig defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer genoemd.
De president wordt op 30 januari gekozen door de Bondsvergadering, een orgaan dat uitsluitend wordt bijeengeroepen om het nieuwe staatshoofd van het land aan te wijzen.
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