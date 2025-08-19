Bronnen: Poetin oppert Moskou als locatie voor vredesoverleg

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische leider Vladimir Poetin heeft voorgesteld vredesoverleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te houden in de Russische hoofdstad Moskou. Dat zeggen twee ingewijden tegen persbureau AFP.

Poetin deed het voorstel naar verluidt toen hij maandag belde met de Amerikaanse president Donald Trump. Die wil vrede in Oekraïne en ontving Zelensky en andere Europese leiders in het Witte Huis om dat te bespreken.

Het idee om in Moskou bijeen te komen zou vervolgens ook aan Zelensky zijn voorgelegd. Die zou duidelijk hebben gemaakt daar niets voor te voelen.

Staakt-het-vuren

Wanneer de leiders elkaar gaan treffen is nog onduidelijk. De Russische minister van Buitenlandse Zaken benadrukte volgens persbureau TASS dat dergelijke bijeenkomsten uiterst zorgvuldig voorbereid moeten worden.

De strijd in Oekraïne gaat ondertussen door. Trump wilde eerder nog een staakt-het-vuren, maar liet die eis los nadat hij Poetin persoonlijk had gesproken in Alaska.